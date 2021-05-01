ثنائية برازيلية تنقذ آمال الريال في الدوري الإسباني

أفلت ريال مدريد من كمين ضيفه أوساسونا وانتوع فوزا غاليا 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليواصل المطاردة مع أتلتيكو مدريد على صدارة جدول المسابقة.



ورفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ، والذي فاز على إلتشي 1 / صفر اليوم أيضا في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وانفرد الريال بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث ، والذي يلتقي بلنسية غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 76 .



وفي الدقيقة 80 ، سجل الريال هدفه الثاني في المباراة بتوقيع البرازيلي الآخر كاسيميرو.



ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتشكيلة غاب عنها بعض العناصر الأساسية للفريق مثل الألماني توني كروس ، وذلك لمنح هذه العناصر بعض الراحة قبل مباراة الإياب المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وعانى الريال الأمرين في مواجهة أوساسونا الذي لعب بحماس شديد على مدار شوطي المباراة باستثناء الربع ساعة الأخير من اللقاء بعد اهتزاز شباك الضيوف.



وتجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.



وبدأت المباراة بأداء حماسي من الفريقين وعاند الحظ الريال في فرصة خطيرة في الدقيقة السادسة بعدماارتدت الكرة من أقدام مدافعي أوساسونا أكثر من مرة.



ورد عليها أوساسونا بهجمة سريعة في الدقيقة التاسعة أنهاها لويس أفيلا بتسديدة من أمام منطقة الجزاء تصدى لها البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال.



وبدت الثقة واضحة على أداء أوساسونا فيما وضح عدم تركيز لاعبي الريال في المباراة.



ورغم الإزعاج الذي شكله أوساسونا لدفاع الريال في وسط هذا الشوط ، كاد الريال يتقدم بهدف من الفرص التي سنحت له ولكن سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا تألق في التصدي للكرات التي وصلت إليه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ولم يتغير الحال كثيرا في بداية الشوط الثاني ، وإن أصبح أوساسونا هو الأخطر في الدقائق الأولى من هذا الشوط.



وفي المقابل ، عاند الحظ إيدر ميليتاو لاعب الريال في كرة خطيرة أمام مرمى الضيوف في الدقيقة 56 حيث هبت تسديدته فوق العارضة مباشرة.



وشكلت الهجمات المرتدة السريعة لأوساسونا بعض الخطورة على مرمى الريال ولكن ظلت القدرة على هز الشباك غائبة عن الفريقين.



وكثف الريال محاولاته الهجومية مع اقتراب المباراة من الربع ساعة الأخير حتى جاء هدف التقدم بضربة رأس من ميليتاو في الدقيقة 76 ليكون أول أهدافه في الدوري الإسباني.



وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها البديل إيسكو بعد أقل من خمس دقائق على نزوله وارتقى لها ميليتاو بضربة رأس رائعة ليضع الكرة في زاوية صعبة على يسار حارس أوساسونا.



وخدم الحظ الريال بعدها بأربع دقائق فقط حيث سجل الفريق هدف الاطمئنان بتوقيع البرازيلي ميليتاو.



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق الملكي وتمريرة بينية من كريم بنزيمة ارتطمت فيها الكرة بقدم كاسيميرو وتهادت إلى داخل المرمى لحظة تقدم الحارس للتصدي للهجمة.



وسنحت بعض الفرص لكل من الفريقين وخاصة الريال في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكنها لم تسفر عن مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للريال.