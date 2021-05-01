الفلبين تسجل 9226 إصابة و120 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 9226 إصابة جديدة و120 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم السبت - ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و46 ألفا و653 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 17 ألفا و354 حالة وفاة.



وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمتعافين في الفلبين إلى 957 ألفا و51 شخصا بعد تعافي 10 آلاف و809 أشخاص، فيما لا تزال هناك 72 ألفا و248 حالة نشطة.



وتعد الفلبين ثاني أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.