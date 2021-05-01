موسيماني: أتحمل الإخفاق أمام الجونة والإجهاد أزمة الأهلي

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق فقد نقطتين اليوم أمام الجونة، بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد «الأهلي we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أنه كان بإمكان الأهلي إنهاء المباراة في شوطها الأول، إلا أن المستوى كان يشبه المران، مشددًا على أنها أقل مباراة يقدمها الفريق في آخر 4 لقاءات.

وأكد أنه كمدير فني يتحمل مسئولية نتيجة مباراة اليوم، بعدما منح الأهلي لمنافسه الفرصة للمشاركة في المباراة، عكس ما حدث في المباريات السابقة.

ورفض موسيماني الحديث عن الإرهاق، بعدما دفع بعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات، استعدادًا للاستعانة بهم في المواجهات المقبلة.

وشدد موسيماني على أنه لم يلعب بحذر دفاعي ولم يسعَ لتأمين هدف التقدم بعد الدفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وصلاح محسن لتعزيز التقدم، مشيرًا إلى أن الفريق دفع الثمن بارتكاب مخالفة في مكان خطر تم ترجمتها إلى هدف التعادل.

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة مباراة الجونة من أجل الاستعداد بقوة للمواجهات المهمة المقبلة