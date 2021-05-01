دورتموند يضرب بقوة ويلاقي لايبزج في نهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه هولشتاين كيل 5 /صفر اليوم السبت في المربع الذهبي.



ويلتقي دورتموند في المباراة النهائية يوم 13 مايو الجاري مع لايبزج الذي تغلب على مضيفه فيردر بريمن 2 /1 أمس الجمعة في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.



وجاءت الأهداف الخمسة لدورتموند في الشوط الأول فيما خلى الشوط الثاني من الأهداف.



وتقدم الأمريكي جيوفاني ريينا بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 16 و23 وأضاف القائد ماركو ريوس الهدف الثالث في الدقيقة 26.



وأحرز البلجيكي ثورغان هازارد الهدف الرابع في الدقيقة 32 واختتم الإنجليزي جودي بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 42.



وافتقد دورتموند جهود هدافه النرويجي إيرلينج هالاند لكنه لم يواجه أي صعوبة في حسم الفوز بخماسية نظيفة.



وشاهد هالاند المباراة من المدرجات في ظل معاناته من إصابة عضلية بسيطة.



ولكن المباراة لم تخلو من الأنباء المزعجة بالنسبة لدورتموند حيث تعرض المدافع ماتيو موري لإصابة بدت خطيرة في الركبة في الشوط الثاني ونقل على محفة إلى خارج الملعب.



ولم ينجح كيل في مجاراة التحركات السريعة لدورتموند الذي يحاول إنقاذ موسمه من الفشل بعد تلاشي فرصة التتويج بلقب الدوري بجانب خروجه من دوري أبطال أوروبا.



كيل المنافس في الدرجة الثانية والذي يعيش في العزل الطبي للمرة الثانية بسبب جائحة كورونا، فشل في مواصلة رحلته الملهمة في مسابقة الكأس بعدما أطاح ببايرن ميونخ من الدور الثاني.



ويحتل دورتموند المركز الخامس بالبوندسليجا قبل مواجهته أمام لايبزج يوم السبت المقبل حيث يسعى لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويحلم دورتموند للفوز بالكأس وإحراز أول لقب له منذ عام 2017.