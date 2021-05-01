كبير المفاوضين الإيرانيين: اتجاه لرفع العقوبات عن الأفراد والكيانات

قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم السبت، إن طهران توصلت خلال محادثات فيينا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات.

وأضاف عراقجي، في تصريحات لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لا تزال متواصلة"، مضيفا أنه "وفق التفاهم الذي تم التوصل إليه حتى الآن، ينبغي رفع كافة العقوبات في مجال الطاقة والمصارف والموانئ والسيارات".

وأشار إلى أن مفاوضات فيينا وصلت لمرحلة النضج وأصبحت أكثر وضوحا، لافتا إلى أن مباحثات فيينا تسير ببطء لكنها تمضي قدما، مبينا أن عملية التفاوض تباطأت قليلا بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص في بعض المجالات، لكنها تمضي إلى الأمام.

يشار إلى أن المحادثات النووية الإيرانية بدأت، الشهر المنصرم في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران، فيما ردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.