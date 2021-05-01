مدرب فالنسيا قبل مواجهة برشلونة: علينا إدراك أهمية النقطة

أقر خافي جراسيا، مدرب فالنسيا، بأن فريقه يواجه الجولات الخمس الأخيرة من الدوري الإسباني، وهو في "حالة احتياج"، بالنظر إلى أنهم لم يضمنوا البقاء في دوري الأضواء، ولا تفصلهم سوى 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

في المقابل، يرى جراسيا أن برشلونة، ضيف "الخفافيش" غدا الأحد، يصل للمباراة في حالة جيدة، رغم الهزيمة الأخيرة أمام غرناطة.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة البارسا غدا على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا، قال جراسيا "علينا إضافة نقاط، البطولة تقترب من نهايتها".

وأردف "ما يتعين القيام به، هو خوض كل مباراة ونحن مدركون لأهمية كل نقطة".

وحول برشلونة، قال: "تعرض لهزيمة، وواجه نتيجة معاكسة، لكنه فريق في صعود واضح، وينافس على اللقب".

وتابع جراسيا "نعلم مدى صعوبة الأمر، لكن حماسنا كبير، وسنحاول المنافسة بنفس مستوى الجزء الأول من الليجا" حين خرج فالنسيا بتعادل من كامب نو.