إجراء عمليتي ولادة في مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار

في حالة نادرة من نوعها، جرت ولادة قيصرية لحالتين مصابتين بكورونا في نفس غرفة العمليات واحدة تلو الأخرى، كل واحدة منهما على طاولة عمليات خاصة بها، وكانت أحدهما بكر والأخرى لها تاريخ ولادة طبيعية سابقة، أعمارهما ٢٥، ٢٦ عامًا.

وبدأت العمليات قبيل الإفطار، وكانت الحالتان محجوزتين في مجمع العنايات بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة، وكانت الحالتان جاهزتين في نفس غرفة العمليات في آن واحد، إذ أن إحداهما تعاني من صعوبة شديدة في التنفس تم توليدها أولا، والأخرى تعاني من سيولة شديدة في الدم؛ بسبب نقص الصفائح الدموية، وجرى نقل صفائح دموية لها حتى الانتهاء من الولادة الأولى.

ونتج عن كل ولادة مولودة أنثى كاملة النمو، تم تسليمها لذويها وحالتهم جميعًا مستقرة.

وأجرى العملية الفريق الطبي للنساء والتوليد، المكون من الجراح الطبيب حسام محمد السني مدرس مساعد نساء، والطبيب المساعد محمد ماهر طبيب، وطبيب التخدير طبيب عبدالرحمن ناصر، وطبيب الأطفال طبيب محمود عيد.