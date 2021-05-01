حملة تبرع لبناء نصب في لندن لضحايا كورونا

جرى إطلاق حملة لجمع 3ر2 مليون جنيه إسترليني (2ر3 مليون دولار) لبناء نصب في لندن لإحياء ذكرى أولئك الذين توفوا متأثرين بمرض كوفيد-19.



وذكرت وكالة أنباء "بي ايه ميديا" البريطانية أنه في إطار المشروع التذكاري الإلكتروني "ريمبر مي" الذي يقام بالتعاون مع صحيفة ديلي ميل، تدعو البلاد إلى دعم إقامة نصب تذكاري في كاتدرائية سانت بول.



وتضم منظمة "ريممبر مي" التي ترأسها كاتدرائية سانت بول ويدعمها أمير ويلز، أكثر من 7300 اسم من أسماء هؤلاء الذين توفوا جراء الجائحة منذ إطلاقها في مايو 2020.



ومن المأمول أن تدفع الحملة آخرين لإضافة أسماء أحبائهم.