سنغافورة تمنع أي تغييرات في أطقم السفن من دول جنوب آسيا



قالت سنغافورة، إنها سوف تمنع إجراء أي تغييرات في أفراد أطقم السفن التي سافرت حديثا إلى بنجلاديش ونيبال وباكستان وسريلانكا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منشور من هيئة البحرية والموانئ السنغافورية أنه اعتبارا من الثاني من مايو الجاري، سوف يتم منع الأطقم ذات تاريخ السفر الحديث إلى هذه الدول، أو التي توقفت بها خلال 14يوما سابقة على الوصول، من دخول ميناء سنغافورة.



وتتوافق هذه الخطوات مع الإجراءات التي أعلنتها أمس الجمعة وزارة الصحة في سنغافورة أنه بداية من غد الأحد، سيتم حظر دخول الزائرين وحاملي تصاريح المرور طويلة الأجل من الدول الأربع، من دخول سنغافورة أو المرور عبر أراضيها.



وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تمديد فترة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من هذه البلاد لمدة 21 يوما.



وسيقضي القادمون من تايلاند فترة حجر 14 يوما في مرافق مخصصة.



وأعادت سنغافورة اليوم السبت فرض بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، وشددت الرقابة على الحدود مع بعض الدول التي تشهد زيادة مستمرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف مكافحة تفشي الوباء في المدينة الدولة.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج، نقلا عن بيان وزارة الصحة، ستسمح الحكومة بوجود أعداد أقل من المترددين على مراكز التسوق والمحال الكبرى، وستغلق مواقع إقامة المخيمات لمدة أسبوعين بداية من اليوم السبت، الأول من مايو، ولمدة أسبوعين.



كما تم خفض الطاقة التشغيلية في مواقع الجذب السياحي إلى 50 في المئة، مقابل 65 في المئة حاليا، لمدة أسبوع بداية من السابع من مايو الجاري.



ودعت الحكومة المواطنين، إلى الحد من التجمعات الاجتماعية والبقاء في المنزل كلما كان ذلك ممكنا.