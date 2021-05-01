محافظ بورسعيد يقرر إغلاق شواطئ المحافظة منعا لانتشار فيروس كورونا

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إغلاق جميع شواطي المحافظة بدءاً من اليوم السبت، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا، وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد، الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كل أشكال التجمع، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين حتى مرور تلك المرحلة بسلام.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن، ورؤساء الأحياء ومسئولي الشاطئ وشرطة المرافق.

ونوه الغضبان، على منع المواطنين بطول شواطئ المحافظة مع تكثيف حملات المتابعة على الكافتيريات المتواجدة على الكورنيش، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فوراً، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً في تسجيل أعداد المصابين،