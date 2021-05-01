 الرئاسة الفلسطينية تدين قمع الاحتلال للمقدسيين خلال احتفالات سبت النور - بوابة الشروق
السبت 1 مايو 2021 11:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

الرئاسة الفلسطينية تدين قمع الاحتلال للمقدسيين خلال احتفالات سبت النور

(د ب أ)
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 10:39 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد المواطنين المقدسيين خلال احتفالات سبت النور في قلب مدينة القدس، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وقالت الرئاسة: "إن هذا الأمر أعاق وصول آلاف المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية في سلام وأمان".

وأكدت أن "الحواجز واستفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، لن يرهب شعبنا في الحفاظ على هويته الفلسطينية المقدسية الأصيلة والتمسك بممارسة شعائره الدينية واحتفالاته التقليدية التاريخية وممارسة الحرية الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية".

وأضافت الرئاسة: "ستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحيه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك