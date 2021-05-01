 مطرانية الجيزة: النيران التهمت كل محتويات كنيسة مارمينا بالعمرانية - بوابة الشروق
السبت 1 مايو 2021 2:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

مطرانية الجيزة: النيران التهمت كل محتويات كنيسة مارمينا بالعمرانية

حريق كنيسة مارمينا
حريق كنيسة مارمينا
أحمد بدراوى
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 1:40 ص | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 1:40 ص

قالت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، إن النيران التهمت كافة محتويات كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مار مينا بالعمرانية في الـ 4 طوابق.

وأضافت مطرانية الأقباط في بيان، أن الحريق شب في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات الإطفاء، كما ساعد أهالي المنطقة رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت، أن الحريق أسفر عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، وقامت الأجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك