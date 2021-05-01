مطرانية الجيزة: النيران التهمت كل محتويات كنيسة مارمينا بالعمرانية

قالت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، إن النيران التهمت كافة محتويات كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مار مينا بالعمرانية في الـ 4 طوابق.

وأضافت مطرانية الأقباط في بيان، أن الحريق شب في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات الإطفاء، كما ساعد أهالي المنطقة رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت، أن الحريق أسفر عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، وقامت الأجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.