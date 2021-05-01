دبي: بيع ثاني أغلى لوحة مركبة في العالم بـ38 مليون درهم

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بيع رقم سيارة مميز في دبي بمبلغ 38 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ليصبح ثاني أغلى رقم مركبة يباع في العالم، وفق مسؤولين حكوميين بالإمارة.

وبيع الرقم (إيه إيه 9) في مزاد خيري أقيم في دبي مساء اليوم السبت، يخصص دخله لدعم حملة (100 مليون وجبة) الإنسانية التي أطلقتها الإمارات لتوفر وجبات غذاء إلى المحتاجين في 30 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية خلال شهر رمضان.

وحمل المزاد اسم "أنبل رقم في العالم" ونظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وحقق مبيعات بـ 45ر50 مليون درهم توفر 45ر50 مليون وجبة.

وباع المزاد أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات وخمسة أرقام مميزة للهواتف المحمولة .

وينظم الحملة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدبي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في 30 دولة.