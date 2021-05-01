هولندا ترجئ خططا لمزيد من التخفيف لقيود كورونا

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علقت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، خططا كانت تهدف إلى مزيد من التخفيف لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث تواصل البلاد كفاحها ضد المعدلات المرتفعة لإصابات كورونا.

كانت هولندا تعتزم تخفيف القيود على المنشآت الخارجية، بما في ذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية والمنشآت الرياضية، اعتبارا من 11 مايو ولكن هذا الموعد قد تأجل حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) بأن الموعد المحتمل المقبل قيد النقاش، هو 18 مايو.

وجاء قرار الحكومة في أعقاب تحذيرات من مجلسها الاستشاري العلمي المعني بمكافحة فيروس كورونا بشأن زيادة في تلقي مرضى كوفيد-19 العلاج في المستشفيات.

وحاليا يبلغ معدل الإصابة بالعدوى على مدار سبعة أيام لكل مئة ألف ساكن حاليا فوق الـ300 في هولندا.

وبدأت هولندا التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف قيود فيروس كورونا للمرة الأولى منذ فرضت إغلاقا صارما في ديسمبر.

وجرى رفع حظر تجوال ليلي ويمكن للمتاجر استقبال الزبائن بدون تحديد موعد، في حين يمكن للمطاعم خدمة الزبائن في الهواء الطلق في ظل قواعد نظافة صارمة.