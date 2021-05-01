رئيس الوزراء الإثيوبي: نتطلع لبدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل

توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالتهنئة إلى الإثيوبيين بمناسبة عيد القيامة، قائلًا: «نحتفل هذا العام بعيد الفصح في خضم الأمل والنضال، من جهة نتطلع إلى قيامة بلادنا ونحارب بجد لمنع التحديات التي تنتظرنا».

وقال أحمد، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الانتخابات المقبلة في مايو هي واحدة من معالم قيامة إثيوبيا»، لافتًا إلى أن «بلاده افتقدت الديمقراطية لسنوات».

وذكر أن «إثيوبيا في المراحل الأخيرة من سد النهضة الذي كانت تنتظره بشغف منذ سنوات»، معربًا عن تطلعه إلى «بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل».

وتابع: «كلما اقتربنا من الأمل، أصبح الأمر أكثر صعوبة. بينما نكافح مع الوقت والظروف لاتخاذ الخيارات وإكمال السد بنجاح، يجب أن نضع في اعتبارنا أن منافسينا لن يترددوا في إلقاء الحجر الأخير الذي يعثر مسيرتنا في الاتجاه الآخر».

واتهم بمن وصفهم بـ«قطاع الطرق» بتهديد طريق إثيوبيا وبذل قصارى جهدهم لمنع نهضتها، مستطردًا: «إنهم ينفذون رسالتهم الشيطانية، يقتلون أهلنا ويشردونهم من ديارهم ويريدون منا أن نتباطأ ونتعثر في القيامة، لكنهم لن ينجحوا في فعل ذلك».