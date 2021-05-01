سحب 5389 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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سحبت الأجهزة المعنية 5389 رخصة سيارة؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.