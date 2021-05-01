 سحب 5389 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني - بوابة الشروق
السبت 1 مايو 2021 11:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

سحب 5389 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
مصطفى عطية
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 11:08 ص

سحبت الأجهزة المعنية 5389 رخصة سيارة؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك