وزير الخارجية الفرنسي يدين بشدة عقوبات روسيا على مسؤولين أوروبيين

أدان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بشدة العقوبات الروسية بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين التي جاءت في إطار الرد بالمثل، داعيا إلى خفض التوتر بين الطرفين.

وقال لودريان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، السبت: "أدين بشدة الإجراءات التي اتخذتها أمس روسيا ضد عدد من المسؤولين الأوروبيين بينهم النائب جاك مير. وأعرب عن تضامني معهم".

وأضاف لودريان: "نتوقع من روسيا التصرف بشكل مسؤول، الأمر الذي يعد ضروريا لخفض التوتر الراهن".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 30 أبريل، فرض حظر على دخول أراضي روسيا بحق 8 مسؤولين أوروبيين وذلك ردا على تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 2 و22 مارس إجراءات تقييدية بحق 6 مواطنين روس، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.