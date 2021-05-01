تم إعطاء ما إجماليه 4ر17 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت .

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ 268 ألفا و369 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا وثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل 19 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 34ر2 مليون إصابة، والوفيات 216 ألفا و907 حالات.

ومر عام وتسعة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.