الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي

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توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي عقب فوزه على الملعب التونسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مباارة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد القادر بدران الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع الترجي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب من 23 مباراة خاضها، بفارق 13 نقطة أمام النجم الساحلي، صاحب المركز الثاني الذي خاض 22 مباراة فقط/، ليتوج الترجي باللقب رسميا.

في المقابل توقف رصيد الملعب التونسي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا هو اللقب رقم 31 في تاريخ الترجي وهو الخامس على التوالي.