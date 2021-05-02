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بلغاريا تستعد لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة تشكيل حكومة

علم بلغاريا
علم بلغاريا
بلغاريا، انتخابات مبكرة د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 10:03 م

تتجه بلغاريا نحو إجراء انتخابات مبكرة في يوليو، بعد فشل المحاولة الثالثة والأخيرة لتشكيل الحكومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ورفض الاشتراكيون، الذين احتلوا المركز الثالث في انتخابات برلمانية غير حاسمة في الرابع من أبريل، اليوم تقديم حكومة بعد محاولتين سابقتين لتشكيل حكومة، أحداهما من قبل حزب (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا) "جيرب" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

وبينما فاز بوريسوف بأكبر عدد من الأصوات في أبريل، فشل في حشد التأييد لولاية رابعة حيث نبذته أحزاب أخرى وسط مزاعم بتورطه في كسب غير مشروع، فيما ينفي هو الاتهامات.

وبموجب الدستور، يلزم الجمود الرئيس رومين راديف بحل البرلمان وتعيين إدارة مؤقتة وتحديد موعد لإعادة الانتخابات.

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