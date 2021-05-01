لجنة مسابقات الطائرة تعلن المواعيد المتبقية من دوري الرجال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة طلعت عبد الرحيم، مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري الممتاز للرجال للموسم الحالي 2020 -2021.

ويتبقى للقطبين عدة مباريات حتى يختتم الدوري بشكل رسمي، حيث يتنافس الأهلي والزمالك على لقب البطولة.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت عدد من المباريات للزمالك خلال مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والذي حل بها "الفارس الأبيض" في المركز الثاني خلف الترجي الذي توج باللقب.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مع "الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - الزمالك، فيما يمتلك الزمالك 6 مواجهات أمام كلًا من "سبورتنج - الداخلية - الطيران - الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - الأهلي".

ويحتل "المارد الأحمر" حاليًا صدارة الدوري برصيد 55 نقطة من 19 مباراة، فيما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 44 نقطة من 16 مباراة.