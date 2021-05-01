كينيا ترفع القيود عن التنقلات الداخلية مع تراجع إصابات كورونا

رفعت كينيا القيود عن التنقلات إلى ومن العاصمة نيروبي وأربع مقاطعات أخرى بعد تراجع إصابات كوفيد-19.

وقال الرئيس أوهورو كينياتا في بيان إن القيود على التحرك بين أسوأ المناطق تضررا بالبلاد التي جرى فرضها في أواخر مارس، أسفرت عن تراجع بنسبة 72 % في حالات كوفيد-19، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما سيتم أيضا تخفيف إجراءات أخرى كانت ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس بما في ذلك القيود على تناول الغذاء في المطاعم وحظر التجوال.

وسوف يخضع استئناف الأنشطة الرياضية لقواعد سوف تصدرها وزارتا الصحة والرياضة في وقت لاحق.

ومازال الحظر على التجمعات السياسية قائما. وبالإضافة إلى نيروبي ، طالت القيود أيضا مقاطعات ماتشاكوس وكيامبو وكاجيادو وناكورو.

وحتى الثلاثين من أبريل، وصلت الحالات المؤكدة إلى 159 ألفا و318 بالإضافة إلى 2724 وفاة، بحسب وزارة الصحة.