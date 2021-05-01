اعتقال متظاهرين في تركيا بسبب تحدي إغلاق كورونا بعيد العمال



اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، العديد من المتظاهرين، كانوا يحاولون الاحتفال بعيد العمال، على الرغم من إغلاق وطني، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



ودخلت تركيا إغلاقا صارما أمس الأول الخميس، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق، بدون انقطاع حتى 17 مايو



وقالت وسائل إعلام محلية، بما فيها صحيفة "جمهورييت"، إن الشرطة في اسطنبول طوقت الشوارع التي تؤدي إلى ميدان "تقسيم" الشهير بمركبات مدرعة لمكافحة الشغب، اليوم السبت.



وأضافت الصحيفة أن مناوشات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين، حاولوا السير إلى ميدان تقسيم وتم اعتقال حوالي مئة شخص في إسطنبول.



ويحمل ميدان "تقسيم" أهمية رمزية لاحتفالات عيد العمال في تركيا. ففي عام 1977، قتل 34 شخصا في اشتباكات بالميدان.