السياحة: أغلقنا أكثر من 18 فندقا خلال الفترة الماضية

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن اللجان مستمرة في التأكد من التزام الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لإدارة أزمة كورونا في مصر، منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف العاصي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزارة أغلقت أكثر من 18 فندقًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى إصدار قرارات بحق 9 أماكن سواء كافيتريات أو مطاعم.

ولفت إلى رصد أماكن خالفت الإجراءات الاحترازية بزيادة العدد المسموح به أو تقديم الشيشة أو إقامة حفلات غير مصرح بها، أمس الجمعة، مؤكدًا أن الوزارة لم تمنح ترخيصًا لأي خيمة أو مكان لإقامة حفل.

وأوضح مساعد وزير الآثار، أن شرطة السياحة متواجدة على مدار 24 ساعة لإبلاغ الوزارة بالمخالفة، والتي تتخذ القرار المناسب بعد ذلك، قائلًا إن الرقابة على الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى نهاية أزمة كورونا.