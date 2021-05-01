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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت إعطاء ما إجماليه 1ر47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ29ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل 14 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 7ر14 مليون إصابة، والوفيات 403 آلاف و781 .

ومر عام وتسعة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.