 فرجينيا الأمريكية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 دولار في الساعة - بوابة الشروق
الأحد 2 مايو 2021 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

فرجينيا الأمريكية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 دولار في الساعة

فرجينيا (أمريكا) - د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 10:30 م

من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في ولاية فرجينيا الأمريكية إلى 50ر9 دولار من 25ر7 دولار في الساعة ابتداء من اليوم السبت، بموجب مشروع قانون وقعه حاكم الولاية رالف نورثام ليصبح قانونا في العام الماضي، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكي.

كما سيرتفع الحد الأدنى إلى 12 دولار في الساعة بحلول أول يناير 2023، وكان من المفترض في البداية أن يسري القانون في يوليو الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نورثام والمجلس التشريعي لولاية فرجينيا إنه بما أن الشركات تكافح بسبب الجائحة، فإنهما لا يريدان ممارسة المزيد من الضغط عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك