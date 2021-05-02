من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في ولاية فرجينيا الأمريكية إلى 50ر9 دولار من 25ر7 دولار في الساعة ابتداء من اليوم السبت، بموجب مشروع قانون وقعه حاكم الولاية رالف نورثام ليصبح قانونا في العام الماضي، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكي.

كما سيرتفع الحد الأدنى إلى 12 دولار في الساعة بحلول أول يناير 2023، وكان من المفترض في البداية أن يسري القانون في يوليو الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نورثام والمجلس التشريعي لولاية فرجينيا إنه بما أن الشركات تكافح بسبب الجائحة، فإنهما لا يريدان ممارسة المزيد من الضغط عليها.