 المبعوث الأمريكي للمناخ يدعو الصين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل البيئة - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي للمناخ يدعو الصين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل البيئة

روما - د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 9:54 م

دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، في تصريحات نشرت، اليوم السبت، إلى مزيد من الالتزامات بالعمل البيئي في الفترة التي تسبق اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة الكبرى في روما في أكتوبر.

وقال كيري في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" نشرت اليوم: "ستكون أيضا فرصة للتحقق من هذه الاقتصادات الكبرى، وهذه المصادر الرئيسية للانبعاثات، وخاصة تلك التي لم تقدم الكثير في طريق طموح جديد في قمتنا المناخية"، في إشارة إلى قمة ناخية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا.

ووصف كيري اجتماع مجموعة العشرين بأنه نقطة مهمة للغاية على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في جلاسكو في نوفمبر.

ووصف كيري، الصين بأنها "الدولة التي تلحق أكبر قدر من الضرر بالبيئة"، وقال إن التصريحات الصينية الأخيرة كانت خطوات أولى إيجابية.

وقال كيري: "سيكون الأمر بمثابة تغيير للعبة إذا أعلنت الصين تعليق تمويلها لمشاريع الفحم خارج حدودها .. آمل أن تزيد بكين من طموحاتها المناخية قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".

وأضاف أن "نفس القدر من الأهمية بالنسبة لأي إعلان هو متابعة التنفيذ والمساءلة".

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