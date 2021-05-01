حافلة الإسماعيلي تصل إلى ملعب السلام لمواجهة الإنتاج

شهدت الدقائق القليلة الماضية تحرك حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي من فندق الإقامة إلى ملعب السلام، الذي يحتضن مواجهة الفريق مع الإنتاج الحربي بعد قليل.

وظهرت ملامح الجدية و الحماس الشديد على أوجه لاعبوا الدراويش أثناء التحرك من مقر إقامتهم بالقاهرة، سعيًا لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي و الثالث للفريق في دوري هذا الموسم.

ويسعى الاسماعيلي للخروج من الكبوة و الموقف الصعب الذي يمر به الفريق علي مستوي جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، في ظل النتائج الكارثية التي قدمها الفريق طوال منافسات الدور الأول من عمر المسابقة.