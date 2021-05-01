 حافلة الإسماعيلي تصل إلى ملعب السلام لمواجهة الإنتاج - بوابة الشروق
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حافلة الإسماعيلي تصل إلى ملعب السلام لمواجهة الإنتاج

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 9:07 م

شهدت الدقائق القليلة الماضية تحرك حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي من فندق الإقامة إلى ملعب السلام، الذي يحتضن مواجهة الفريق مع الإنتاج الحربي بعد قليل.

وظهرت ملامح الجدية و الحماس الشديد على أوجه لاعبوا الدراويش أثناء التحرك من مقر إقامتهم بالقاهرة، سعيًا لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي و الثالث للفريق في دوري هذا الموسم.

ويسعى الاسماعيلي للخروج من الكبوة و الموقف الصعب الذي يمر به الفريق علي مستوي جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، في ظل النتائج الكارثية التي قدمها الفريق طوال منافسات الدور الأول من عمر المسابقة.


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