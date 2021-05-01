ثلاثة مدافعين وأحمد مصطفى أساسيا في تشكيل الإسماعيلي أمام الإنتاج

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي، الذي يستعد لملاقاة نادي الإنتاج الحربي بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري العام.

وشهد التشكيل تغييرات عديدة على مستوي طريقة اللعب، حيث تم الدفع بثلاث مدافعين إلى جانب تواجد الثنائي محمد صادق و احمد مصطفى في التشكيل الأساسي بعد عودتهم من الإصابة مؤخرًا.

و جاء تشكيل الدراويش على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم محمد عمار، مروان الصحراوي

خط الوسط: محمد صادق، محمد حسن، محمد عادل، مصطفى فارس

خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب، احمد مصطفى.

ويغيب ايهاب جلال المدير الفنى للفريق عن القيادة الفنية خلال مباراة الليلة بعد إصابته بڤيروس كورونا، إلى جانب غياب كلاً من باهر المحمدي و عبد الرحمن مجدي و عمر الوحش و فخر الدين بن يوسف لأسباب مختلفة.