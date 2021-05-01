أجرى أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اتصالاً هاتفياً بإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد عثمان لجلال على توفير كامل الدعم و الرعاية الكاملة و اللازمة خلال فترة عزله، في انتظار خضوعه إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة.

وقام نائب الاسماعيلية بنقل دعوات جماهير الدراويش إلى قائد الكتيبة الصفراء بالشفاء العاجل، لا سيما وسط حاجة الفريق إلى مجهوداته بشكل كبير في الفترة الحالية .

وفي نهاية المكالمة قدم ايهاب جلال الشكر والتقدير إلى أحمد عثمان، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز المعاون بقيادة حمد إبراهيم و أحمد حسام ومصطفى كمال على قيادة الفريق إلى تحقيق الثلاث نقاط خلال مواجهة الإنتاج الحربي بالغد.