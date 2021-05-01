عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد انبثاق النار المقدسة من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بمدينة القدس، اليوم السبت، في معجزة ينتظرها كل عام ملايين المسيحيين في أنحاء العالم.

وبعد منع المصلين تماما من حضور مراسم حفل انبثاق النار المقدسة في العام الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا، قررت السلطات الإسرائيلية في هذا العام تخفيف القيود وسمحت للزائرين الذين لديهم شهادات التطعيم أو نتائج فحص كورونا السلبية بدخول كنيسة القيامة.

وحضر مراسم انبثاق النار المقدسة هذا العام نحو 2.5 ألف شخص، أي نحو ربع عدد الحاضرين في سنوات ما قبل الجائحة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية لـ11 دولة أجنبية بإرسال طائرات لنقل شعلة من النار المقدسة إلى أراضيها، وهي روسيا وبيلاروس وبلغاريا واليونان وجورجيا وكازاخستان وقبرص ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا.