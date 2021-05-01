قال محافظ قنا أشرف الداودي إن المحافظة ستستقبل غدا الاحد فرق التواصل المجتمعى بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام السكاني بوزارة الصحة، للقيام بنشر التوعية الصحية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرتى رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي، للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف الداودي أن فرق التواصل المجتمعي ستستهدف المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذى يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات المختلفة.