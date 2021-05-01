خروج رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني من المستشفى



خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، من المستشفى بعد قضاء أكثر من عشرين يوما بها خضع خلالها لسلسلة من الفحوصات.



وأكد متحدث باسم حزب "فورزا إيطاليا"، الذي يتزعمه برلسكوني، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الأسبق، 84 عاما، غادر مستشفى سان رافايلي كلينيك في مدينة ميلانو أمس الجمعة.



وكان برلسكوني دخل المستشفى في السادس من أبريل الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية(أنسا) عن محامي برلسكوني القول إن صحة موكله تأثرت جراء عدوى بفيروس كورونا التقطها في سبتمبر.



ويواجه برلسكوني محاكمة في الوقت الحالي على خلفية اتهامات بتقديم رشى للشهود في محاكمة سابقة تخص ما يعرف باسم حفلات "بونجا بونجا" مع فتيات.



وتأجلت المحاكمة عدة مرات جراء نقل برلسكوني للمستشفى.



والمحاكمة الآن مقررة في منتصف مايو الجاري.