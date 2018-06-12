 خروج قطار 47 «المنصورة - دمياط» عن القضبان - بوابة الشروق
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خروج قطار 47 «المنصورة - دمياط» عن القضبان

أحمد سعداوي
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 11:11 ص

كشفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خروج جرار القطار رقم 47 "المنصورة - دمياط" عند محطة كفر سعد بمحافظة دمياط، إثر عطل في تحويلة الخطوط.

 

وقالت المصادر لـ"الشروق"، إن هيئة السكك الحديدية دفعت بالأوناش لرفع الجرار وإعادته إلى السكة لاستكمال رحلته بعد أن تعطلت حركة القطارات لأكثر من ساعتين.

 

وأوضحت المصادر، أنه لا وجود لإصابات في الحادث إذ خرج الجرار وحده عن القضبان بسبب تمكن سائق القطار من الرباط وإيقاف مسيره.

 

وأوضحت المصادر أن رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم وجه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وسرعة رفع القطار وتسيير الحركة.


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