عبدالفتاح: أهالي سوهاج يستعينون بعلاج من الإنترنت بدلا من الذهاب للمستشفيات.. وهذا سبب ارتفاع الوفيات

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، ولكنها زيادة بسيطة، مؤكدا أن محافظات الصعيد بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في نسب الإصابة.

وأضاف عبدالفتاح - في تصريحات لـ"الشروق "- أنه خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للمحافظة ومرافقته لها، تم الاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية وأجهزة الأكسجين.

وأكد عبدالفتاح، إمداد محافظة سوهاج بـ100 أسطوانة أكسجين طبي، و30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعي، جهازين صدمات كهربائية، وكميات من المستلزمات الطبية والوقائية، في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن الوزارة لمست عدم وجود أي التزام من قبل أهالي محافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تقام الأفراح وسرادق العزاء بشكل طبيعي جدا دون أي التزام، كما أن هناك ازدحام على جميع المحلات والأسواق وعدم الحرص على وجود طوابير تنظم الدخول والخروج من الأماكن العامة.

وأوضح أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أن أغلب المواطنين بالمحافظة يلجأون إلى الاستشارات خارج نطاق وزارة الصحة والسكان، ويقومون بتحميل بروتوكولات علاج من الإنترنت والعلاج بها بدلا من استشارة طبيب أو الذهاب إلى المستشفى، وعندما تتدهور الحالات المصابة بعد أخذ بروتوكلات علاج غير صحيحة، يقوم الأهالي بالإسراع في التوجه إلى المستشفى، ولكن الحالات تصل غير مستقرة ومتدهورة ما يتسبب في الوفيات.

وأكد رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي، أن الوزارة توفر فرق ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعزل المنزلي لحالات الإصابة المنزلية، وهذه الفرق متوفرة أيضا بمحافظة سوهاج، ولكن المواطنين لا يلجأون إلى تلك الفرق ولا التواصل معهم، وهم بذلك حرموا أنفسهم من هذه الخدمة التي تقدم أمام المنزل.

وقال عبدالفتاح إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أوصت محافظ سوهاج بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين، وتوعيتهم وإرشادهم للطرق الصحيحة للتعامل خلال فترة الوباء التي نمر بها.

وأكد عبدالفتاح أن الوزارة تعمل على توعية أهالي سوهاج بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهاليهم، حيث أعلنت وزيرة الصحة عن الاستعداد لافتتاح مركزا لتلقي لقاح كورونا في مركز جهينة بسوهاج، في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاح وخاصة في الصعيد.

وفي السياق ذاته سجلت وزارة الصحة السكان مساء الجمعة، 1021 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 61 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج 765 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170 ألفا 773 حالة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 227 ألفا و552 من ضمنهم 170 ألفا و773 حالة تم شفاؤها، و13 ألفا و339 حالة وفاة.