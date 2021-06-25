مصرع 4 أشخاص وإصابة عروسين كانوا بطريقهم لحفل خطبتهما في الإسكندرية

لقي 4 أشخاص، بينهم شقيقين، ومصور فوتوغرافي، مصرعهم، فيما أصيب شاب، وخطيبته، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم؛ لدى توجههم لعقد نصف إكليل، "الخطوبة" وذلك أثناء سيرهم على طريق أبيس، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل؛ يفيد انقلاب سيارة فان حمولة 6 أفراد، أثناء سيرها على طريق أبيس، لدى توجه شاب وفتاة لاتمام خطبتهما في كنيسة مارجرجس غربي الإسكندرية.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، جرى نقل ضحايا الحادث إلى مشرحة كوم الدكة، وهم "ميرنا"، و"بيشوي"، أشقاء العروس، و"أبانوب"، يعمل مصورًا فوتوغرافيًا، وسائق السيارة يدعى "مارسيلو".

فيما تم نقل المصابين وهما: العريس، ويدعى "رامز"، وخطيبته "ميري"، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالةٍ حرجة، حيث انقلبت بهم السيارة وهم في طريقهم إلى الكنيسة، لعقد نصف إكليل.

وبإجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث، تبين أن الضحايا والمصابين كانوا يستقلون السيارة، أثناء قيامهم بجلسة تصوير "فوتوسيشن" على طريق أبيس، فانقلبت بهم السيارة أكثر من مرة، مما أودى بحياة 4 وإصابة العريس وخطيبته.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.