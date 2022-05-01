مهرجان أيام عين الخضراء لهواة الفيلم بالجزائر يعلن مشاركة الفيلم المصري «راضية» في المسابقة الرسمية

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان أيام عين الخضراء لهواة الفيلم القصير بالجزائر، مشاركة الفيلم المصري القصير "راضية" للمخرجة شيماء طافش،في المسابقة الرسمية بدورته الأولى التي تقام خلال أيام 8 و9 و10 مايو الجاري.

يشارك فيلم "راضية" ضمن عدد من الأفلام من دول عربية من بينها: مصر والعراق والمغرب والإمارات والجزائر، والفيلم حاصل على دعم من وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما.

وشارك الفيلم مؤخرا في مهرجان العودة السينمائي الدولي، وفازت بطلته نور رجب على جائزة مفتاح العودة كأفضل تمثيل عن دورها في الفيلم.

"راضية" فيلم روائي قصير يسلط الضوء على عدة محاور من بينها عمالة الأطفال والتي صارا أمرا واقعا في حياة معظم الأسر الفقيرة، التي تضطر لتشغيل أولادها للمساعدة على المعيشة.

وتدور أحداث الفيلم حول "هنا" طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها الدمية، وتحاول أختها الطفلة "راضية"، التي تعمل في محل كوافير أن تصنع لها عروسة بديلة، لكن يحصل أمرا غير متوقع، والفيلم سيناريو وحوار ديانا الفيشاوي، وإخراج شيماء طافش.