تموين كفر الشيخ: استلام 9321 طنا و251 كيلو قمح من المزارعين

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أعلنت مديرية تموين كفر الشيخ، حالة الاستنفار الكامل لاستلام القمح من المزارعين على مدار الايام الماضية، وذاك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، إن 21 موقعا تسلمت 9321 طنا و251 كيلو قمح من المزارعين حتى اليوم.

وأشار حبيب، إلى أن المساعدة المزروعية قمح بالمحافظة ٢٤٠ ألف فدان بالمحافظة والمستهدف جمعة من المزارعين وتوريده 450 ألف طن من المزارعين هذا العام.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المزارعين يحصلوا على مستحقاتهم خلال ٢٤ ساعة منذ توريد القمح لمواقع التموين، وهذا بقرار من المحافظ ووزير التموين.

وأكد أنه لا توجد شكوى واحدة من المزارعين ويتم الأمر بتنظيم وسلاسة تامة.

وأضاف أن جميع المزارعين الذين وردوا القمح حصلوا على مستحقاتهم ومن يورد اليوم يحصل غدا على مستحقاته فلا توجد إجازة بمواقع استلام القمح بالتموين.

وأشار إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية ومتابعة المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وأضاف: "لدينا 21 موقعا منتشرا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى".

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتوعية المزارعين وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة شديدة.