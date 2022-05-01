 الرئيس السيسي يهنئ رئيس جزر مارشال بذكرى يوم الدستور - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جزر مارشال بذكرى يوم الدستور

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 3:51 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جزر مارشال ديفيد كابوا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.


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