الرئيس السيسي يهنئ رئيس جزر مارشال بذكرى يوم الدستور

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جزر مارشال ديفيد كابوا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.