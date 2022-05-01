صحيفة أمريكية: الغاز الروسي ينذر بـ18 شهرا صعبا على أوروبا

قالت صحيفة أمريكية، إنّ العام ونصف العام المقبل سيكون صعبا على أوروبا، التي لا تملك بدائل كافية للغاز الروسي في حال قطع الإمدادات.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ أوروبا لا تملك في المستقبل القريب بدائل كافية لتجنب مشكلات اقتصادية خطيرة في الشتاء المقبل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز.

وأضافت حسبما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك»: «ستكون الأشهر الـ 18 المقبلة عصيبة بالنسبة لأوروبا»، مشيرة إلى أنّ آثار ارتفاع الأسعار تنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث تحاول الحكومات تشغيل مصانعها وتدفئة منازلها للاستمرار في عملها.

وقال إدوارد تشاو، خبير أمن الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن «لعبة خطيرة للغاية تُلعب»، وأضاف: «لا أعرف كيف يجب أن ينتهي هذا. هناك شعور بأنه سينتهي بشكل سيئ للغاية لكل من أوروبا الغربية وروسيا».

يذكر أنه في 23 مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي أدخلت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى الروبل من أجل التوقف عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

ووقّع بوتين على المرسوم، وقال إنه إذا لم تدفع من وصفها بـ«الدول غير الصديقة» بالروبل ابتداء من أول أبريل، فإن روسيا ستعتبر هذا تقصيرا في عقود الغاز.