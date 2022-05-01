«القومي للأطفال» يقدم المسرحية الكوميدية «عفركوش» على مسرح عبد المنعم مدبولي ثاني أيام عيد الفطر

قرر المسرح القومي للأطفال التابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، الاحتفال بجمهور الأطفال بتقديم العرض المسرحي الكوميدي"عفركوش"على مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة، اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ولمدة 4 أيام.

ويعد "عفركوش" توليفة مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال والكبار، وتدور أحداثها حول طفل يتمنى زيارة أماكن بمصر، فيظهر له المارد "عفركوش" ليحقق له هذه الأمنية، فيصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده، ويتعرف من خلالها على آثارها وحضارتها العريقة والعادات والتقاليد الخاصة في تلك المناطق.

و"عفركوش" بطولة مجموعة من الفنانين أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي،مدثر إبراهيم، جويرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، تأليف عيسي جمال، إخراج عادل الكومي، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال.

ش ح - ك ف

/أ ش أ/