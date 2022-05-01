النحاس: الفوز على المحلة جاء في وقت مثالي

أكد عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام غزل المحلة، موجها الشكر لجماهير الفريق على الدعم خلال المباريات الأخيرة.

وفاز الاتحاد بثلاثية نظيفة على حساب غزل المحلة، مساء أمس السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فوز هو الأول للفريق السكندري مع مدربه عماد النحاس، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد غزل المحلة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وقال النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «كنا نحتاج هذا الفوز، حيث جاء في موعده لمنح الثقة للاعبين، خاصة بعد آخر 3 مباريات أمام الأهلي والبنك الأهلي، والزمالك، وصادفنا فيها سوء التوفيق».

وأضاف: «الفريق في بداية المباراة كان تحت ضغط كبير بسبب التعجل في إحراز هدف مبكر، لكن إنهاء الشوط الأول بهدف زاد من الدوافع، وبعد ضياع ركلة الجزاء عن طريق إبراهيم حسن، نجحنا في استعادة التوازن مرة أخرى».

وتابع: «أوجه الشكر لجماهير الفريق التي دعمتنا، كما أشكر مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي على المساندة والدعم».