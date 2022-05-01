بوتين يقر قانونا يعزز الإجراءات الخاصة بضمان أمن روسيا المعلوماتي



وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على قانون يقضي بتعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان أمن الدولة في المجال المعلوماتي.



وينص "قانون الإجراءات الإضافية الرامية إلى ضمان أمن روسيا المعلوماتي" المنشور على موقع الوثائق الحكومية الروسي على تبني سلسلة من الخطوات في هذا الصدد، بحسب قناة "آر تي" الروسية.



وبموجب القانون الجديدة، يقع على نواب رؤساء هيئات الحكم التنفيذية الفدرالية والصناديق والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية، المسؤولية عن ضمان الأمن المعلوماتي لهذه المؤسسات، خصوصا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ومنع هجمات سيبرانية ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والرد على أي حوادث حاسوبية.



ويقضي القانون الجديد بتشكيل وحدات خاصة داخل هذه المؤسسات الحكومية ستعمل على ضمان أمنها في المجال المعلوماتي.



ويحظر القانون الجديد استخدام هذه الجهات الحكومية اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير 2025 وسائل حماية المعلومات المنتجة من قبل "دول تتخذ خطوات غير ودية بحق روسيا والهيئات والأفراد الروس" وكذلك الشركات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الدول.