الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تمنياته بـ"عيد فطر مبارك" للمسلمين في ألمانيا مع حلول نهاية شهر رمضان.

وقال شتاينماير في رسالة ترحيب نُشِرَتْ اليوم الأحد: "عسى الإيمان أن يمنح العزاء والقوة في هذه الفترة الحالكة"، مشيرا إلى أن المعتاد أن يكون عيد الفطر عيدا بهيجا واجتماعيا على نطاق واسع لكن الكثيرين يشعرون بالحزن بسبب الحرب العدونية المخالفة للقانون الدولي في قلب أوروبا.

ووجه شتاينماير الشكر إلى الشعب في ألمانيا على إبداء الاستعداد لمساعدة الفارين من أوكرانيا، وذكر من بين من شكرهم الجاليات والمنظمات الخيرية والروابط الإسلامية "التي تساعد بدون أن تسأل طويلا".

وقال شتاينماير إن "دعمكم يعد إسهاما مهما ولا غنى عنه للتعايش في بلادنا، فأنتم تعززون تآلفنا كمجتمع سلمي متسامح".