مياه الأمطار والفيضانات تجتاح شمال شرق سوريا

اجتاحت الفيضانات والأمطار مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا ليل السبت / الأحد وخلفت خسائر مادية جسيمة في الحقول الزراعية ورؤوس الأغنام إضافة إلى غرق الخيام.

وحذر الدفاع المدني السوري من رياح قوية تضربُ معظمَ المناطق السورية إضافةً إلى رياح شديدة تتجاوز سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة على المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، وسترافقها عاصفةٌ غبارية وارتفاع لدرجات الحرارة.

وقال الدفاعُ المدني في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) نسخة منه " على أهالي المخيّمات تثبيت الخيامِ بشكلٍ جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمّعِ المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدمُ إشعال النار في محيط الخيام ".

وفي مناطق ريف عين العرب / كوباني بريف حلب الشرقي غمرت مياه الفيضانات قريتين ما دفع الأهالي للنزوح بشكل كامل.