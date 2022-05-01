 محافظ القليوبية يضبط سيارتين نقل تابعتين لمجلس مدينة طوخ ويحيل السائقين للتحقيق - بوابة الشروق
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محافظ القليوبية يضبط سيارتين نقل تابعتين لمجلس مدينة طوخ ويحيل السائقين للتحقيق

محمود عواد:
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 9:43 م


قام المحافظ بضبط سيارتين نقل حمولة 50 طن والمخصصة لنقل القمامة من مركز مدينة طوخ إلى المقلب الرئيسي حيث قام السائقين بتسيير السيارات بدون لوحات معدنية، جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة طوخ.

وكلف المحافظ نائب رئيس المدينة بتحرير مذكرة بالواقعة وتحويل السائقين للتحقيق لمخالفتهما القانون، مؤكدا أنه لن يسمح لأي موظف أن يخالف القانون ويعرض حياته أو حياة غيره للخطر مشيرا أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية نحو أي سائق لا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية واتباع تعليمات المرور، وعلى رأسها اللوحات المعدنية والتراخيص وتغطية حمولة السيارة.

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