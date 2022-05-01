رئيس النواب اللبناني يدعو المغتربين لتسجيل أوسع مشاركة بالانتخابات الأهم في تاريخ لبنان 

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اللبنانيين المغتربين إلى تحقيق أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية المقررة يومي الجمعة والأحد القادمين في الخارج، مؤكدا أنها الأهم في تاريخ لبنان.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب للبنانيين في الخارج قبل أيام من بدء اقتراع المغتربين، مشددا على ضرورة التوجه إلى صناديق الإقتراع متحررين من الخطاب الإنتخابي المشحون بغرائز التحريض المذهبي والطائفي البغيض، داعيا اللبنانيين في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين الى الإقتراع بكثافة.

وشدد بري، على ضرورة أن يكون التصويت يومي 6 و 8 مايو الجاري للثوابت الوطنية والوحدة وليس للوعود الانتخابية والتشرذم، داعيا لأن يكون التصويت للبنان العربي الهوية والانتماء الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب من المحيط الى الخليج ومع أصدقائه في كل العالم.

وأكد أهمية اختيار من يؤمنون بالحوار سبيلا لحل كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي وإستقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، لتكون سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون.

وركز على ضرورة الاقتراع لحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة كحق مقدس غير

خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين، داعيا للتصويت للقادرين على بناء الدولة المدنية وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة ومجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدالة، وتخفيض سن الإقتراع حتى 18 سنة وإقرار الكوتا النسائية.

وينص مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية بلبنان على دعوة المقيمين في الخارج للتصويت يومي 6 و8 مايو وفقا للعطلة الرسمية الأسبوعية في الدول التي يقيمون فيها، حيث يجري التصويت في أغلب الدول العربية يوم 6 مايو بينما يجري في الدول الأوربية والأجنبية يوم 8 مايو.

ويحق لـ 225 ألفا و 114 ناخبا التصويت في البعثات التي تسجلوا فيها بمختلف دول العالم، وهي أعلى نسبة لتسجيل اللبنانيين في الخارج في تاريخ الانتخابات النيابية.