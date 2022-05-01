مهرجان «السحرة والشياطين الأسطورى» ينطلق بمراسم احتفالية بليلة فالبورجسناخت بجبال الألب الألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلق السحرة والشياطين في جبال الهارتس الألمانية وفق الأسطورة القديمة، ليلة الثلاثين من أبريل، الموافقة لهذه الليلة المسماة بالألمانية "فالبورجيسناخت" ، وصارت الأماكن مزينة بشكل مذهل: وبعد توقف لمدة عامين بسبب كورونا، يتم الليلة الاحتفال بليلة فالبورجيس مرة أخرى في العديد من الأماكن.

وفي بلدة فيرنيجيروده اقتحم أشخاص يرتدون أزياء تنكرية رمزية مبنى البلدية بعد ظهر اليوم السبت.

وشاهد المئات من المتفرجين العرض في ساحة السوق الذي يعد مقدمة لاحتفال فالبورجيس للسحرة والشياطين.

وفي كثير من الأماكن أقيمت احتفالات وحفلات موسيقية.

وفي فترة ما بعد الظهر، عادة ما تنظم المسيرات والعروض المسرحية للأطفال والعائلات على جدول الأعمال.

وفي المساء تشعل النيران وتقام الألعاب النارية في كثير من الأماكن عند منتصف الليل.

تتوقع جمعية هارتس السياحية آلاف الزوار، وفي هارتس الشرقية تعد منطقة شيركه عند سفح جبل بروكن الضخم من مشاهد القرون الوسطى، وتعد منطقة تيله أسفل ميدان رقص الجنيات، من بين معاقل الاحتفال.

ووفقا لجمعية هارتس السياحية، فإن أكبر الاحتفالات في غرب هارتس تقام عند جبال سان أندرياس بيرج، وباد جروند، وهاني كلي، وبراونلاجه.

ووفقا للاعتقاد الشعبي القديم، يلتقي السحرة في جبل بروكن في ليلة الأول من مايو للرقص والاحتفال مع الشيطان.

بالإضافة إلى ذلك يتم في هذه الليلة طرد الشتاء بالكثير من الصراخ ويتم الترحيب بالربيع، وفقا للمعتقد الشعبي.

وضع جوته الأساس الأدبي للمهرجانات البرية – بعد تسلق جبل بروكن في عام 1777 استحوذ على الأحداث الشيطانية في عمله الكبير "فاوست".