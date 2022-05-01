تعمل الأمم المتحدة على التوسط لإجلاء المدنيين من آخر معقل دفاعي في أنقاض مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت للقصف، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باللغة الروسية، مطالبا الجنود الروس بعدم القتال في أوكرانيا.

ولا يزال قرابة 100 ألف مدني عالقين في المدينة، ويعيش ما يصل إلى ألف منهم تحت مصنع فولاذ مترامي الأطراف من الحقبة السوفيتية، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

ولم تذكر أوكرانيا عدد المقاتلين الموجودين أيضًا في المصنع، وهو الجزء الوحيد من ماريوبول، الذي لم تسيطر عليه القوات الروسية، لكن موسكو قدرت العدد بنحو ألفين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، السبت، أنه تم إجلاء 25 مدنيا من مجمع الصلب في آزوفستال.

وقالت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إنه تم إجلاء 19 بالغًا وستة أطفال، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

فيما صرّح نائب قائد فوج آزوف الأوكراني، الوحدة الأوكرانية التي تدافع عن المصنع، الكابتن سفياتوسلاف بالامار، بأنّه تم إجلاء 20 مدنياً خلال وقف إطلاق النار، لكن لم يتضح إذا كان يشير إلى نفس المجموعة التي أشارت إليها التقارير الإخبارية الروسية.

وأضاف في مقطع فيديو نشر على قناة تيليجرام التابعة للكتيبة، أن من تم إجلاؤهم هم نساء وأطفال، ودعا إلى إجلاء الجرحى، قائلاً: «لا نعرف لماذا لم يتم نقلهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا».

يأتي هذا فيما ذكرت امرأتان أوكرانيتان لوالكة «أسوشيتد برس»، أنّ أزواجهن من بين المقاتلين الرافضين للاستسلام هناك، وشاركتا مع الوكالة صورًا ومقاطع فيديو من داخل المصنع، تظهر رجال مجهولون يرتدون ضمادات ملطخة، وكان آخرون يعانون جروحا عميقة أو بتر أطرافهم.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فإن طاقما طبيا كبيرا كان يعالج ما لا يقل عن 600 جريح، فيما تعفنت بعض الجروح بسبب "الغرغرينا".

وقال رجال في الفيديو إنهم يأكلون مرة واحدة فقط يوميًا، ويتشاركون ما لا يقل عن 1.5 لترًا من الماء يوميًا بين أربعة أشخاص، وأشاروا إلى أن الإمدادات داخل المنشأة المحاصرة قد نفدت.

وتعاني ماريوبول نقصا حادا في الغذاء والماء والأدوية، وتعليقاً على ذلك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سافيانو أبرو، إن المنظمة العالمية تتفاوض مع السلطات في موسكو وكييف.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل عن جهود الإجلاء الجارية بسبب تعقد العملية وسيولتها.

وألقت أوكرانيا باللوم في فشل العديد من محاولات إجلاء المدنيين السابقة على استمرار القصف الروسي.

وفي خطاب له السبت، تحدث زيلينسكي، باللغة الروسية، مطالبا الجنود الروس بعدم القتال في بلاده، مضيفا أن "جنرالاتهم يتوقعون موت آلاف آخرين منهم".

واتهم الرئيس الأوكراني، موسكو بتجنيد جنود جدد، لديهم خبرة قتالية محدودة، وقال: «لا يزال بإمكان كل جندي روسي إنقاذ حياته.. من الأفضل لك البقاء على قيد الحياة في روسيا من أن تموت على أرضنا».