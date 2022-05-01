كينيا ترفع الحد الأدنى للأجور للتخفيف من أثر التضخم

رفعت كينيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% لمساعدة العاملين، الذين تعرضت ميزانيات أسرهم لضغوط جراء ارتفاع التضخم، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كزيت الطعام.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان اليوم الأحد إن الزيادة في الأجور، التي تسري فورا، ستسهم في حماية القوة الإنفاقية للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة في نيروبي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وقال كينياتا إنه لم تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال إن "هناك قضية ملحة لمراجعة الحد الأدنى للأجور لحماية عمالنا من المزيد من تآكل قوتهم الشرائية، مع ضمان القدرة التنافسية لاقتصادنا أيضا".

وقفز التضخم في كينيا بأكثر من المتوقع في نيسان/ أبريل، إذ زاد بنسبة 5ر6% عن الشهر نفسه قبل عام. وتدفع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا التضخم للارتفاع بشكل صاروخي في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، مع ارتفاع أسعار زيوت الخضروات والقمح والأسمدة والوقود.